KNMI waarschuwt voor windstoten

Tot in het begin van de avond in de noordelijke helft van het land bij buien lokaal zware windstoten

Tot in het begin van de avond is er in de noordelijke helft van het land vooral tijdens buien kans op zware windstoten uit een west- tot noordwestelijke richting. In de kustgebieden kunnen zware windstoten tot rond 90 km/uur voorkomen, landinwaarts in de noordelijke helft tot ongeveer 80 km/uur. Vanavond nemen de windstoten in kracht af.