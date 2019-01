Politie stelt onderzoek in naar dood vrouw Spijkenisse

Achter haar woning in Spijkenisse is zondagmorgen het lichaam van een vrouw gevonden in een sloot. De politie vond haar nadat haar man bij het ontwaken opmerkte dat zij niet meer naast hem lag en niet in het huis was. Hij gaf haar als vermist op bij de politie.

De man ontwaakte rond acht uur 's morgens en merkte op dat zijn vrouw niet naast hem lag. Ook bevond zij zich niet in huis. Hij schakelde de politie in die in de omgeving naar de vrouw zocht. In een sloot achter het huis werd het lichaam van de 32-jarige vrouw gevonden. De politie is een onderzoek begonnen naar haar dood. Daarbij liggen alle scenario's, van ongeval, misdrijf tot suïcide open. De man van de vrouw is op het politiebureau om een verklaring af te leggen.