Aanhoudingen na ongeregeldheden MVV-Twente

Een groep MVV-supporters is vervolgens geïsoleerd in het supportershome. Hier werd voor gekozen om de rust terug te brengen. Daarna werden de ingesloten personen allemaal gecontroleerd en indien ze strafbare feiten hadden gepleegd alsnog aangehouden. Rond 18.15 uur was de rust rondom stadion De Geusselt weer teruggekeerd. In totaal zijn er zondagmiddag zes MVV-supporters aangehouden voor onder andere het niet voldoen aan een bevel of vordering en het zich niet kunnen legitimeren.