Ziekenhuizen Alkmaar en Den Helder plat door ict-storing

De geplande operatie en afspraken op de poliklinieken kunnen hierdoor niet doorgaan. ‘Afspraken van patiënten kunnen we niet meer afzeggen, omdat we geen beschikking hebben over de contactgegevens van patiënten. Wij kijken in de loop van de dag de afspraken weer kunnen hervatten’, aldus Noordwest