Schoten gelost in Krommenie

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er zou zijn geschoten vanuit een of bij een auto. De getuige zag twee personen weglopen en naar binnen gaan bij een woning. Agenten zijn toen richting de woning gegaan en de bewoner liet hen binnen. In de woning werden meerdere wapens en verdovende middelen aangetroffen. De goederen werden in beslag genomen en het tweetal is overgebracht naar het bureau voor verder verhoor.