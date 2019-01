Weer bankje in brand gestoken in vlaardingen

In Vlaardingen, in het park achter de Dillenburgsingel, heeft dinsdagavond rond 20.00 uur een bankje in brand gestaan.

Meerdere brandende bankjes

De brandweer was snel ter plaatse, en heeft het brandje geblust. Eerder vlogen ook al meerdere bankjes in brand in parken in Vlaardingen. Ook voor deze branden moest de brandweer ter plaatse komen.