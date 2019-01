Ex-vrouw doet aangifte tegen PVV-Kamerlid Dion Graus

Ze beschuldigt Graus ervan dat hij tijdens hun relatie haar gedwongen heeft seks te hebben met andere mannen. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Graus ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem is zijn ex-vrouw in de war en kan zij niet omgaan met de scheiding. De relatie van het stel liep vorig jaar zomer op de klippen.

Tegenover de krant zegt de vrouw dat Graus haar manipuleerde en haar liet denken dat ze seks moest hebben met de beveiligers om ze zo te kunnen betalen. Zij spreekt ook over psychische mishandeling. Graus voelde zich bedreigd maar kreeg geen permanente beveiliging van de overheid. Dus regelde hij zelf zijn beveiliging. Hij wijt de beschuldigingen van zijn ex aan haar psychische toestand. Tegen de krant zegt hij: 'Ik heb opnames waarin ze zegt dat ik de liefste man ben. Ik heb nooit iemand geslagen, ik heb nooit iemand gedreigd.' Volgens Graus is zijn ex-vrouw helemaal aan het doordraaien en speelt er meer. Hij benadrukt dat zijn ex onder behandeling staat.

De krant schrijft dat ex-vrouw van Graus voor de Tweede Kamerfractie van de PVV werkt. Dat deed ze jarenlang onbetaald voor haar man, maar sinds scheiding staat ze op de loonlijst.