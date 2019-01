Nieuwe directeur HBO Drechtsteden

Vanuit haar jarenlange ervaring in management en directiefuncties binnen diverse onderwijsinstellingen, waarvan als laatste Tilburg University, zal Jessica van den Bosch zich de komende jaren gaan inzetten voor de doorontwikkeling van deze regionale aanbieder van voltijds en deeltijds hbo-onderwijs voor studenten en werkenden. De samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven heeft daarbij haar bijzondere aandacht.

HBO Drechtsteden is gelieerd aan het Da Vinci College en biedt onderwijs op de terreinen van Techniek & ICT, Management & Ondernemerschap en Mens, Gedrag & Zorg. Daarbij onderscheidt de onderwijsinstelling zich met ‘persoonlijk onderwijs op maat’: het is kleinschalig, persoonsgericht, flexibel en innovatief. Naast volledige hbo-programma’s (fulltime of duaal leren) biedt HBO Drechtsteden Associate Degrees en post-bachelor opleidingen. Met dit aanbod geeft HBO Drechtsteden vorm aan een Leven Lang Ontwikkelen. HBO Drechtsteden is verankerd in de regio, maar bedient een landelijke markt en heeft inmiddels ongeveer 1000 studenten.

Jessica van den Bosch: “Door nauw samen te werken met het bedrijfsleven verbindt HBO Drechtsteden het onderwijs direct met actuele (opleidings)behoeften en ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. Het is mijn ambitie om die verbinding te versterken door het ontwikkelen en verbreden van nieuwe programma’s om het principe van Leven Lang Ontwikkelen voor alle talenten binnen bedrijven en instellingen toegankelijk te maken.”