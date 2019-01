Mogelijke echte Van Gogh nagelaten aan museum in Drenthe

Eind vorig jaar ontving het Van Gogh Huis Drenthe te Nieuw Amsterdam Veenoord een bijzondere notariële brief waarin bekend werd gemaakt dat een 92-jarige mevrouw uit Den Haag na haar overlijden het Van Gogh Huis Drenthe een wel heel bijzondere schenking had nagelaten. Dit meldt het Van Gogh Huis Drenthe woensdagmiddag.

Nooit eerder in het openbaar vertoond

Het betreft een nog nooit eerder vertoond en openbaar gemaakt schilderij, een voorstelling van een café etablissement dat doet denken aan het logement Scholte in Nieuw Amsterdam waar Vincent van Gogh verbleef van 2 oktober tot 4 december 1883, nu het Van Gogh Huis Drenthe waar Vincent van Gogh woonde en werkte. Gesigneerd; -Vincent-, een naam die Van Gogh kenners en experts het hart sneller doet kloppen.

Den Haag

Vincent van Gogh geboren in Zundert woonde en werkte twee keer een periode van een jaar in Den Haag, vermoedelijk is het kunstwerk daar of in Brabant gemaakt.

Het legaat is door deze mevrouw nagelaten omdat zij een aantal jaren geleden zo onder de indruk was van het "kamertje van Van Gogh", de persoonlijke rondleiding en warme, hartelijke ontvangst.

Beveiligd en in kluis opgeborgen

De executeur heeft het schilderij, met de afmetingen van 32 bij 21 cm, 05 januari j.l. aan het bestuur van het Van Gogh Huis persoonlijk overhandigd. Omdat er een reële kans is dat het hier gaat om een echte Van Gogh is is het schilderij beveiligd en in een kluis opgeborgen. Volgende week bespreekt het bestuur de vervolgstappen die nodig zijn betreffende verder onderzoek.