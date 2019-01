F-16's luchtmacht vliegen op biobrandstof

Op vliegbasis Leeuwarden vliegen de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht sinds 14 januari op duurzame biobrandstof. De luchtmacht zet zich daarmee verder in voor het reduceren van haar ecologische voetafdruk. De duurzame biokerosine is geleverd door SkyNRG en Shell Aviation. De brandstof, op basis van gebruikt frituurvet, is geproduceerd in de Verenigde Staten door World Energy. Dit is momenteel de enige producent van duurzame biokerosine wereldwijd.

Al in 2010 vloog de Koninklijke Luchtmacht als eerste ter wereld met een helikopter met biobrandstof in de tanks. Deze tests met een Apache-gevechtshelikopter bleken succesvol. De prijs van de biokerosine was op dat moment echter nog zeer hoog, maar de prijzen zijn nu gedaald naar een niveau waarop er op grote schaal met de brandstof gevlogen kan worden.

Mede daarom heeft Vliegbasis Leeuwarden nu de primeur met de aflevering van 400.000 liter biobrandstof. In de tanks van de Friese F-16’s zal vooralsnog met 5% duurzame biokerosine worden gevlogen. De geleverde biobrandstof is voldoende voor het eerste deel van 2019. De biokerosine wordt op locatie gemengd met de standaardbrandstof voor de jachtvliegtuigen. Een liter biobrandstof zorgt ten opzichte van een liter standaardbrandstof voor een CO2-reductie van maar liefst zestig tot tachtig procent.

De Koninklijke Luchtmacht heeft het streven om het mengpercentage geleidelijk te verhogen en om uiteindelijk al haar vliegend materieel op een mengsel van biobrandstof te laten vliegen. In het jaar 2030 wil de luchtmacht hierdoor twintig procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, en in 2050 maar liefst zeventig procent. De F-16’s die sinds deze week op biobrandstof vliegen zijn de eerste echt serieuze stap in de verduurzaming van de militaire luchtvaart in Nederland.