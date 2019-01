Nederland ontsnapt aan een ramp met de Merwedebrug

De scheuren in de Merwedebrug, die in 2016 uit voorzorg werd afgesloten, blijken zo ernstig dat het een wonder is dat de brug niet eerder is ingestort. Dit zeggen twee hoogleraren tegen EenVandaag na bestudering van een rapport van bureau Berenschot.

In oktober 2016 werd de Merwedebrug plotseling afgesloten voor vrachtverkeer vanwege 'haarscheurtjes'. Uit het rapport blijkt er dat de brug een "veilige restlevensduur (dat wat de scheurtjes nog konden verdragen) van zes dagen" was. "Dat betekent dat die brug is afgeschreven en dat het een wonder is dat deze er nog staat" zegt veiligheidsdeskundige Ben Ale.

Volgens de specialisten op het gebied van veiligheid en constructieleer aan wie EenVandaag het document heeft voorgelegd maakt het rapport duidelijk dat de brug in de A27 bij Gorinchem op instorten stond en roept het vragen op over de kwaliteit van het toezicht op bruggen in Nederland.

Op 14 augustus 2018 komen in het Italiaanse Genua 43 mensen om het leven als de drukke Morandi-brug instort. Ook deze brug was over zijn restlevensduur heen.