Gewonden bij groot ongeval op A4 bij Delft

Bij het ongeluk zijn zes auto's, een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen betrokken.

Er is een traumahelikopter ter plaatse. De snelweg richting Rotterdam is ter hoogte van Delft afgesloten De ANWB adviseert om om te rijden via de A13. Rijkswaterstaat verwacht dat de A4 pas rond 24.00 uur weer vrij is/.