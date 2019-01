Voorwaardelijke celstraf voor Nederlandse snowboarder die betrokken was bij dodelijk ongeval met skister

Hij stond in Oostenrijk terecht voor een ski-ongeval en werd door de rechter schuldig bevonden aan dood door schuld. Het ongeluk gebeurde vorig jaar op de skipiste in Saalbach. Tijdens de laatste afdaling van zijn vakantie kwam de Nederlander in botsing met een 52-jarige Oostenrijkse vrouw. Zij overleed kort daarna. Daarop werd de Nederlander vervolgd voor dood door schuld. De rechtbank in Zell am See heeft de Nederlandse student donderdagmiddag veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar. De rechter achtte het bewezen dat de Nederlandse snowboarder de Oostenrijkse skister van achter heeft geraakt.

Mogelijk hoger beroep

De advocaat van de Nederlander, Stephan Wijnkamp, zegt in het AD: 'Niemand heeft het ongeluk gezien. Er is eigenlijk maar geraden wat zich in de laatste 3 seconden heeft afgespeeld.’ Er is volgens de advocaat geen bewijs dat de Nederlandse student roekeloos aan het boarden was. De Nederlander stelt dat hij op de piste in Saalbach een bocht naar links maakte en dat de vrouw toen vanuit het niets op hem knalde. Zij zou dwars over de piste geskied hebben om aan de andere zijde bij haar man te komen. Haar man verklaarde dat zijn vrouw altijd heel voorzichtig op de piste was. Volgens de snowboarder was het een noodlottig ongeval en valt hem niets te verwijten. In de krant zegt hij: 'We hebben overleg over hoger beroep. Dat kan hier in Oostenrijk nooit leiden tot een hogere straf, dus ik denk dat we dat wel doen.’