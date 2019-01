Vrouw gewond na auto te water

Op donderdagavond kreeg de politie melding dat een personenauto op zijn kop in het water lag naast de Westdijk in Noodbeemster. De bestuurster, een 32-jarige vrouw uit Heerhugowaard, werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 18.30 uur kwam de melding binnen. Een passant zag de auto in het water liggen. Alleen de bodem van de auto was nog zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat de auto vermoedelijk over de Westdijk in de richting Schermerhorn is gereden, waarbij de bestuurster in een flauwe bocht in de berm is geraakt. Bij het terugsturen is de auto over de rijbaan geschoten en aan de andere zijde over de kop geslagen en in de Beemsterringvaart terecht gekomen.

Omstanders probeerden aanvankelijk de bestuurster uit de auto te krijgen, maar uiteindelijk lukte het de brandweer de vrouw uit de auto te bevrijden. Omdat de vrouw buiten bewustzijn was, doorzochten brandweerduikers de ringvaart. Er werden echter geen andere slachtoffers aangetroffen.

De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is verder (nog) niets bekend.