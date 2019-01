Man van dood in sloot aangetroffen vrouw (32) vrijgelaten

De politie heeft de partner van de 32-jarige vrouw, die afgelopen zondag dood werd gevonden in een sloot achter haar woning aan de Jagerskreek in Spijkenisse, vrijdag vrijgelaten. 'De man blijft nog wel verdachte in het onderzoek', zo laat de politie vrijdag weten.

Geen doodsoorzaak

'Bij sectie is vooralsnog geen zekere doodsoorzaak naar voren gekomen', aldus de politie die vanaf het begin van het onderzoek alle scenario’s open heeft gehouden. Op dit moment lijkt het het meest waarschijnlijk dat er sprake is geweest van verdrinking, maar nader onderzoek moet dit nog uitwijzen. De man blijft daarom vooralsnog wel verdachte.

Vrouw verdwenen

De man ontwaakte die ochtend rond 08.00 uur en merkte dat zijn vrouw niet naast hem in bed lag. Ook bevond zij zich niet in huis. Hij schakelde de politie in die in de omgeving naar de vrouw zocht.

Sloot

In een sloot achter het huis werd haar lichaam gevonden. De politie is meteen een onderzoek begonnen naar haar dood. Om de betrokkenheid van haar echtgenoot te kunnen onderzoeken, werd de 34-jarige partner van de vrouw aangehouden en verhoord. Vandaag is hij heengezonden.