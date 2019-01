Voorwaardelijke taakstraf geëist tegen chauffeur ME-bus

Vrijdag heeft de Officier van Justitie een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur met een proeftijd van één jaar geëist tegen de chauffeur van de ME-bus die in mei 2017 in Rotterdam een Feyenoord supporter aanreed. 'De supporter liep hierbij ernstig beenletsel op', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

Excelsior – Feyenoord

'Het incident vond plaats op 7 mei 2017. Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord braken er op verschillende plekken in het centrum van Rotterdam ernstige ongeregeldheden uit. Agenten werden massaal bekogeld, waardoor de Mobiele Eenheid moest ingrijpen', aldus het OM. Aan het eind van de middag voerde de politie te paard charges uit op de Coolsingel, de bewuste ME-bus reed mee om de flanken van de paarden te beschermen. In de bus zat op dat moment een cameraploeg van Dumpert die die dag meeliep met de ME. Op de door hen gemaakte beelden is te zien dat de chauffeur op een gegeven moment een stuurbeweging naar rechts maakt, waarbij het slachtoffer wordt geraakt.

Zware mishandeling

Uit getuigenverklaringen blijkt dat de chauffeur rustig richting het slachtoffer reed om ervoor te zorgen dat de man opzij zou gaan. Uit het aanwezige beeldmateriaal blijkt dat de ME-bus op het latere slachtoffer afrijdt en na twee draaien aan het stuur de man ook daadwerkelijk raakt. Volgens het OM staat vast dat de chauffeur het slachtoffer heeft gezien. Ook staat vast dat hij half op het fietspad en half op de stoep reed. Het slachtoffer is aangereden op de stoep.

'Zware mishandeling'

De officier verwijt de chauffeur dat hij, door de ME-bus te gebruiken om ruimte te maken, de mogelijkheid dat er iemand zwaar gewond zou raken op de koop toe heeft genomen. Hierdoor vindt de officier dat er sprake is van zware mishandeling, zo zei hij vandaag op zitting: 'Een ME-bus mag niet als geweldsmiddel worden ingezet. Je mag de bus niet gebruiken om mensen omver te rijden of weg te duwen. Dat de chauffeur de bus heeft gebruikt om ruimte te maken en om mensen tegen te houden is verwijtbaar gedrag. Het gaat dan vooral om de wijze waarop de verdachte tot tweemaal toe naar rechts stuurt, waardoor het slachtoffer is geraakt.'

Omstandigheden

Op de bewuste 7 mei was er sprake van een hectische situatie waarin de chauffeur van de ME-bus moest manoeuvreren. Op het moment van de charges heeft een deel van de mensen zich verwijderd, richtte een deel van de mensen zich tegen de politie en een deel bleef, zoals het latere slachtoffer, rondlopen op straat. Op dat moment is het slachtoffer aangereden.

'Kans dat het mis zou gaan aanvaard'

Het OM heeft alle begrip voor het feit dat het rijden in een ME-bus onder deze hectische omstandigheden zeer ingewikkeld kan zijn. 'Het verwijt is dan ook niet dat de betreffende chauffeur niet kan rijden. Ook is het verwijt niet dat hij doelbewust mensen heeft aangereden of roekeloos heeft rondgereden,' aldus de officier op zitting. Echter, door zijn handelswijze en de stuurbewegingen in de richting van het slachtoffer heeft de chauffeur de kans dat het mis zou gaan en het slachtoffer gewond zou raken aanvaard. Hierdoor vind het OM een voorwaardelijke taakstraf passend en geboden.