Als de lente komt dan breng ik jou..........

In Amsterdam wordt elk jaar in januari tijdens de Nationale Tulpendag de officiële aftrap gegeven voor het tulpenseizoen. Zo ook vandaag waarbij Nederlandse tulpenkwekers iedereen uitnodigen om in een speciaal aangelegde pluktuin, pal voor het Paleis op de Dam in Amsterdam, gratis een bosje tulpen te plukken. Dit jaar is het thema ‘Flowerpower’ en dat komt onder meer tot uiting in het kleurrijke tuinontwerp.