Op nog geen 5 km van elkaar stoffelijke resten aangetroffen in Amsterdam

In Amsterdam zijn zaterdag op twee verschillende plekken stoffelijke resten gevonden. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Zuider IJdijk

Zaterdagochtend zijn langs de oever van de Zuider IJdijk mogelijk stoffelijke resten in een koffer aangetroffen. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die meer weten.

Koffer

Rond 11.20 uur kreeg de politie een melding binnen van een koffer aan de oever van de Zuider IJdijk. Politiemensen kwamen ter plaatse en troffen in de koffer mogelijk stoffelijke resten aan. De recherche en het forensisch team onderzoeken de zaak en zijn op zoek naar getuigen die meer weten.

Overdiemerweg

Zaterdagmiddag werd rond 16.00 uur een stoffelijk overschot aangetroffen in het kanaal bij een bedrijf aan de Overdiemerweg. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend, de politie doet onderzoek. De afstand tussen de twee plekken waar de stoffelijke overschotten zijn aangetroffen is hemelsbreed ongeveer 5 kilometer.