Man overboord voor de kust van Noordwijk, grote zoekactie gaande

De kustwacht is samen met de KNRM uit Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort, Katwijk en Noordwijk zaterdagavond een grote zoekactie gestart voor de kust van Noordwijk na de melding dat er een opvarende van een schip overboord was geslagen. Dit meldt de Kustwacht zaterdagavond.

Zoekactie gestart

Het schip lag voor anker voor de kust van Noordwijk. Rond 19.30 uur kwam de melding zaterdagavond binnen bij de Kustwacht. Direct gingen de reddingboten van de KNRM van Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort naar de opgegeven locatie waar de man over boord zou zijn geslagen.

Katwijk en Noordwijk

Rond 20.30 kwamen ook de reddingboten van de KNRM uit Katwijk en Noordwijk meehelpen met zoeken. Ook het vliegtuig van de Kustwacht is ingezet en er zoekt ook een helikopter mee. De reddingboten varen zoekslagen in een zoekgebied dat is opgesteld door de Kustwacht. Alle schepen in de buurt worden opgeroepen uit te kijken.