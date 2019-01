Ibis hotel voor tweede keer binnen een week ontruimd

Dit keer na een melding van een brand in de boilerruimte. De brandweer die snel ter plaatse was, constateerde al snel dat er geen brand was maar een gesprongen leiding waardoor stoom vrij kwam. Zaterdag werd het hotel ook al ontruimt nadat er een gaslucht in het hotel werd geroken. Z’n 70 mensen werden toen opgevangen in de vertrekhal van het vliegveld. Ook vandaag is het hotel ontruimd. De gasten zijn in de nabije omgeving opgevangen.