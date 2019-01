Actie tegen schietpartijen Rotterdam; Zonder straf van je wapen af

In de regio Rotterdam liep in 2018 het aantal schietpartijen zo erg uit de hand dat de politie en het Openbaar Ministerie een deal aanbieden aan vuurwapenbezitters; 'zonder straf van je wapen af'. 'Twee weken lang kunnen in de eenheid Rotterdam alle wapens worden ingeleverd zonder vervolg voor wapenbezit', zo laat de politie maandag weten.

71 schietpartijen

71 schietpartijen. 15 doden als gevolg van een misdrijf. Dat waren in 2018 de cijfers voor de regio Rotterdam. Automatische vuurwapens werden in woonwijken leeg geschoten op tijdstippen dat omwonenden en zelfs kinderen nog op straat waren. Kogels vlogen cafés en huizen in, zelfs door speeltuinen. Het zijn niet alleen conflicten tussen criminelen. Er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dat moet stoppen.

Wapenbezit kent alleen maar verliezers

Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers. Eén van deze verliezers is Sarina. Zij verloor haar beste vriend Lindomar aan wapengeweld. In de hoop dat zij anderen dit enorme verdriet kan besparen, deelt zij haar verhaal.

Who’s next?

'Afgelopen jaar heb ik Lin moeten missen, maar er zijn zoveel moeders, vaders, broers, kinderen die een geliefde verloren zijn aan een wapen. Who’s next?' Sarina stapt uit de schaduw van het verdriet en laat haar stem horen tegen vuurwapengeweld in de hoop dat ze een beweging in gang kan zetten. 'Dit moet stoppen. Ik vind het doodeng om naar voren te stappen, maar ik moet. Ik hoop dat het helpt. Ik hoop dat we zo iets moois kunnen creëren uit ellende. Maar dan moeten we wel samen een vuist vormen. Ik kan het niet alleen.'

Anoniem deponeren

Alle wapens, met uitzondering van de vuurwapens, kunnen tijdens de actie van 21 januari tot en met 3 februari 2019 anoniem gedeponeerd worden in een wapenkluis op zes grote politiebureaus in de regio. Vuurwapens worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met het wapen moeten reizen of mensen er een politiebureau mee binnen lopen.

Erfenis

Ook mensen die een vuurwapen thuis hebben uit een erfenis of om andere redenen een vuurwapen in huis hebben, hier vanaf willen, maar niet goed weten hoe, kunnen 0900-8844 bellen. We maken een afspraak om het wapen op te halen, in burger en met een onherkenbare auto.

Wapens de wijk uit

Het idee van een wapeninleveractie ontstond bij het burgerinitiatief Wapens de Wijk Uit, een groep bewoners en ondernemers in Rotterdam-Zuid die met elkaar een online petitie tegen vuurwapengeweld zijn gestart. Zij gaan actief de wijk in met posters en verhalen om zo veel mogelijk medebewoners te bewegen tot het laten horen van hun stem. Zo proberen zij een norm te verstevigen: ‘wapens zijn niet normaal’. Spreek je ook uit en teken de petitie op www.wapensdewijkuit.nl.

Bredere aanpak

De wapeninleveractie is onderdeel van een bredere aanpak. Het aantal schietpartijen in de eenheid Rotterdam mag afgelopen jaar lager zijn dan in voorgaande jaren (71 keer in 2018 vergeleken met 84 in 2017 en 85 in 2016) maar zo voelt het voor veel mensen niet. Een klein jaar geleden heeft de politie in de regio de aanpak van vuurwapengeweld verscherpt. Niet alleen hoogste prioriteit voor het onderzoeken en opsporen van daders van schietpartijen, maar net zo veel prioriteit op het voorkomen ervan. Door daarbij meer en slimmer informatie vast te leggen en te delen, wordt het zicht op sluimerende conflicten, sleutelfiguren en hun netwerken vergroot.

Undercover observatieteam

Deze worden extra in de gaten gehouden. Dat kan op allerlei manieren. Soms wordt met veiligheidspartners gekeken of er met begeleiding, werk, opleiding of huisvesting invloed kan worden uitgeoefend. In sommige gevallen is het juist een undercover observatieteam dat in actie komt of is het juist de wijkagent die zo’n sleutelfiguur wat vaker aanspreekt of een bezoekje brengt. Kortom: niet meer wachten tot het strafbare feit wordt gepleegd, maar de verdachten laten weten dat we kennis hebben van hun plannen en deze zo ‘stuk maken’.

Slimmer controleren

De betere informatiepositie helpt ook bij onderzoeken. Bijvoorbeeld een tip over vuurwapenbezit. Ervaring leert dat criminelen dat wapen echt niet in hun eigen huis bewaren, maar bij contactpersonen uit hun netwerk. Door betere informatie over hun contacten kunnen we bij zo’n tip slimmer (en uitgebreider) controleren. Met uiteindelijk beter resultaat.

Ook preventief fouilleeracties, aansluiten bij burgerinitiatief Wapens de Wijk Uit, een Fortnite toernooi om jeugd voor te lichten over wapens en nu dus een wapeninleveractie.

Alles op een rijtje

Steekwapens, stootwapens, slagwapens, vuurwapens. Van 21 januari tot en met 3 februari kunnen alle soorten wapens worden ingeleverd. Zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Voor het deponeren van wapens staan grote tonnen op zes politiebureaus: Doelwater Rotterdam, Bijdorpplein Schiedam, Slotlaan Capelle, Zuidplein, Schoutstraat Spijkenisse, Overkampweg Dordrecht. Je hoeft geen afspraak te maken en je niet te melden. Je gooit het gewoon, anoniem, in de ton. Steekwapens bij voorkeur verpakt.

Vuurwapens

Alleen voor vuurwapens moet je van te voren een afspraak maken. Bel 0900-8844 en we komen het wapen bij je thuis ophalen. Dat doen we in burger en in een onherkenbare auto, zodat niemand ziet dat de politie bij je aan de deur komt. Meer informatie kijk ook op www.politie.nl/wapeninleveractie