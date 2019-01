Man met mes aangehouden

De politie heeft maandagmiddag een man aangehouden die een mes in zijn broeksband had. Hij liep op De Lind met een bebloede hand en maakte een verwarde indruk.

Op maandag 21 januari 2019 om 15.25 uur belde een coördinator van medewerkers van de plantsoenendienst van de gemeente naar de politie. Zijn team was aan het werk op De Lind en zagen daar een man met een bebloede hand lopen. Uit zijn broeksband stak een mes. De medewerkers van de gemeente voelden zich niet veilig zeker omdat de man ook nog een verwarde indruk maakte. Politieagenten spoedden zich naar De Lind waar ze een bekende aantroffen. De verdachte werd snel geboeid en het mes werd afgepakt. Hij is aangehouden voor verboden wapenbezit. Nadat hij aan het bureau door een hulpverlenende instantie was beoordeeld werd hij weer in vrijheid gesteld. Hij heeft een bekeuring gekregen voor het wapen bezit