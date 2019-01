Actie spookbewoning levert vuurwapen en drugs op

Een actie In het kader van spookbewoning heeft een vuurwapen en drugs opgeleverd. Ook hield de politie twee verdachten aan in het pand op het Plein 1953 in Rotterdam. De drugs lagen in een auto en het vuurwapen in een verborgen ruimte onder een keukenkastje.