Twee mannen aangehouden als verdachte in viervoudige moordzaak

In Brabant zijn dinsdagochtend twee mannen van 71 en 32 jaar uit Sint Willebrord aangehouden voor betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede. De twee worden ervan verdacht een wapen te hebben geleverd aan de reeds eerder aangehouden verdachten.

Op 13 november werd in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen levenloos aangetroffen. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing geformeerd dat de zaak sinds die tijd onderzoekt. Op 26 november zijn drie mannen aangehouden in de leeftijd van 30, 32 en 57 jaar die worden verdacht van betrokkenheid. Zij zitten nog steeds vast.