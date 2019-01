Verdachte mishandeling 14-jarige Tommy krijgt politiebewaking

In de wijk Akkers in Spijkenisse is na de mishandeling van de 14-jarige Tommy dinsdagavond een gespannen sfeer ontstaan..

Voor het huis van een van de verdachten staat nu permanent een politiewagen. De familie zou zijn ondergedoken en passanten en buurtbewoners moeten zich op straat legitimeren. Dit meldt RTV Rijnmond woensdag. Een ooggetuige laat aan de lokale omroep weten dat er intensief wordt gesurveilleerd en dat omwonenden nauwletten in de gaten houden wat er op straat gebeurt. Het huis van één van de verdachten zou 'potdicht' zitten.

Sociale media

Tommy werd vrijdag in een park door een grote groep jongens mishandeld. De aftuiging van het slachtoffer werd gefilmd en op sociale media gezet. Heel Nederland reageerde met afschuw. Inmiddels heeft de politie vijf verdachten aangehouden. Ze zijn allemaal minderjarig en komen uit Spijkenisse. Van een van de jongens die Tommy mishandelde, verscheen maandag en dinsdag zijn woonadres en telefoonnummer op sociale media. Deze gegevens worden door verschillende nepaccounts verspreid, zo meldt de lokale omroep. Hij zou in eerste instantie zelf zijn gegevens op Facebook hebben gedeeld. "Iedereen bedreigt me, maar niemand doet iets dus hierbij mijn adres", stond in het bericht. Ook andere adressen van de geweldplegers circuleerden op sociale media.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet. Jongens die betrokken waren bij de mishandeling en op het Pentacollege in Spijkenisse op school zitten, zijn door de school geschorst. Ook de voetbalclub heeft betrokken leden geschorst.