Big Brother Award voor KvK vanwege doorverkopen bedrijfsgegevens

De organisatie die zich inzet voor privacy, Bits of Freedom, heeft de Award dinsdag uitgereikt. Dit schrijft het AD woensdag.

Alle bedrijven in Nederland moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Grote ondernemingen, kleinere bedrijven, maar ook zzp'ers die vanuit huis werken. Hun bedrijfsgegevens worden door de KvK doorverkocht en daar hebben vooral zzp'ers heel veel last van. Die krijgen thuis heel veel telefoontjes van bedrijven die bijvoorbeeld energie aanbieden. 'Bits of Freedom: 'Zzp’ers zijn echt heel erg boos op de Kamer van Koophandel. We leven in een samenleving waar steeds meer mensen zzp’er zijn, en die hebben allemaal last van de directe en vervelende manier waarop die bedrijven te werk gaan.' De KvK begrijpt de situatie en wil daarom samen met de overheid zoeken naar een manier om de ondernemers te 'beschermen tegen deze ongewenste benadering'.

Andere genomineerden

De twee andere genomineerden waren de Belastingdienst en Facebook. De fiscus werd genomieerd omdat het het burgerservicenummer (bsn) van zzp'ers in hun verplichte btw-nummer verwerkt. Als het bsn in verkeerde handen valt, kan het worden gebruikt voor identiteitsfraude.

Facebook werd genomineerd vanwege het privacyschandaal rond de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Via Facebook wamen die gegevens in handen van een 'schimmig onderzoeksbureau'. Ook gebruikte Facebook de telefoonnummers van gebruikers om ze gericht advententies te laten zien.