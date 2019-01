NS komt met WhatsApp-thriller

Volgende week komt de NS naar eigen zeggen met een thriller die via WhatsApp te volgen is.

Het gaat om het spannende verhaal Ontspoord dat geschreven is door Melle Runderkamp. Hij werd onder meer bekend van de tv-serie Het Schitzelparadijs en de van de film Familieweekend. Ontspoord gaat over Sarah, die na een werkborrel iets ziet dat ze niet had mogen zien. Ze duikt onder en probeert haar onschuld te bewijzen voor ze gevonden wordt. De rol van Sarah wordt gespeeld door actrice Carlijn van Mosselveld.

Mensen die zich aanmelden voor de thriller krijgen in een week tijd 210 WhatsApp-berichten te zien, die bestaan uit tekst, foto's en filmpjes. Op deze manier wordt het verhaal over Sarah en de klopjacht op haar verteld. In de ochtendspits op maandag 28 januari zullen de eerse berichten verstuurd worden.

Het aantal mensen dat de berichten kan ontvangen is beperkt, maar volgens de NS is de belangstelling heel groot. Binnen twee uur was het maximumaantal aanmeldingen al bereikt. Daarom zette de NS de verdubbelaar in.