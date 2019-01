Celstraf voor plegen van ontuchtige handelingen met kleindochter

Innerlijk conflict

De man maakte misbruik van zijn positie als opa. Het vertrouwen dat zijn kleindochter, zijn zoon en schoondochter in hem moesten kunnen stellen is diep geschonden. Het slachtoffer is daarmee ook blootgesteld aan een innerlijk conflict, namelijk zwijgen voor opa of haar moeder in vertrouwen nemen. Gelukkig vertelde ze het uiteindelijk aan haar moeder. Het handelen van de man had een grote impact op het gezin. Zij hebben daar nog steeds last van, zo blijkt uit een voorgelezen verklaring van de moeder van het meisje op de zitting.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank houdt rekening met de zeer jonge leeftijd van het slachtoffer en vindt alleen een gevangenisstraf recht doen aan deze feiten. Wel heeft de rechtbank een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd, om te zorgen dat verdachte behandeld wordt. Een contact- en locatieverbod maakt ook deel uit van de bijzondere voorwaarden. Daarnaast mag verdachte op geen enkele manier contact zoeken met andere minderjarige meisjes.