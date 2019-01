Politie houdt internetoplichters aan

Misdaad mag niet lonen. Dus nam de politie de duizenden euro’s en luxe goederen, die zes verdachten verkregen door mensen via internet op te lichten, in beslag. De vijf mannen en een vrouw werden dinsdag 22 januari aangehouden.

De verdachten zijn tussen de 17 en 24 jaar oud en komen uit Rotterdam en Schiedam. De mannen boden via verkoopsite Marktplaats voornamelijk concert- en voetbalkaartjes aan. Tientallen mensen liepen in hun val. Zij maakten geld over, maar ontvingen vervolgens geen kaartjes. In één van de gevallen werd ook geweld gebruikt. Een vader werd mishandeld nadat zijn dochter’s bankrekening door de verdachten bleek te zijn gebruikt om geld op te storten.

Fraude

De zaak kwam aan het rollen toen een vrouw aangifte deed van betaalverzoekfraude. Zij bood via internet operakaartjes te koop aan. Een ‘koper’ wist haar met een smoes over te halen om een klein bedrag naar hem over te maken. Vervolgens verdwenen honderden euro’s van haar rekening. Peter Koemans van het cyberteam politie Rotterdam: “In dit onderzoek hielden we een 18-jarige man aan. Al snel kregen we het vermoeden dat er meer achter zat. De verdachte werd vrij gelaten maar bleef verdachte in deze zaak terwijl wij verder gingen met het onderzoek, en deze man is opnieuw aangehouden. We kwamen nog vijf vier verdachten op het spoor die zich ook bezig hielden met online fraude. Zij worden ervan verdacht ook Marktplaatsfraude te hebben gepleegd: oplichting met gebruik van gehackte accounts. Ten slotte kwam een zesde verdachte in beeld, die vanuit haar functie creditcard gegevens aan een van de verdachten doorspeelde. Het is mooi dat we naast de eerste verdachte nog vijf anderen konden aanhouden. Tientallen, mogelijk tegen de honderd, slachtoffers wisten zij namelijk te maken. Slachtoffers die we kunnen gaan vertellen dat we verdachten hebben aangehouden in hun zaak.” Bij het onderzoek werkte de politie en het Openbaar Ministerie samen met Marktplaats en verschillende banken.

Doorzoeking

De woningen van de verdachten werden uitgebreid doorzocht in Rotterdam en Schiedam. Agenten vonden naast het geld en de luxe (merk)goederen ook een balletjespistool. De politie nam verschillende gegevensdragers (computers, telefoons) in beslag. Rechercheurs doen daar verder onderzoek naar. Het Openbaar Ministerie bekijkt of het geld terug kan worden gegeven aan de gedupeerden.

Checken

Internetoplichting is heel breed, maar gaat sowieso over al die gevallen waarin gebruikers van een online handelsplaats advertenties plaatsen of een product te koop aanbieden, vervolgens geld ontvangen van een koper, maar daarna de producten niet leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van internetoplichters, raadt de politie kopers en verkopers aan altijd zorgvuldig de gegevens van de andere partij te checken. Dit kan via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.... Doe ook aan prijsvergelijking: is de gevraagde prijs reëel? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Lees hier meer over internetoplichting en tips hoe dat te voorkomen: https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html.

Betaalverzoekfraude

Fraude met betaalverzoeken komt steeds vaker voor. Een vorm daarvan is dat een oplichter de verkoper dan een berichtje stuurt dat hij het aangeboden product wil kopen. Dan zegt de oplichter dat hij slechte ervaringen heeft met de bewuste verkoopsite, vanwege oplichters, en vraagt de verkoper zijn of haar identiteit te verifiëren. Dat kan door een eurocent over te maken. De oplichter stuurt dan een link naar een nepwebsite. Als de verkoper de cent overmaakt, worden de bankgegevens gestolen door de oplichter. De cent wordt niet betaald, dat was een smoes om een toegang te krijgen tot internetbankieren. Deze zaak is gestart met die vorm van betaalverzoekfraude.

Daarnaast verstuurden de verdachten betaalverzoeken met gebruik van de rekeningen van zogenoemde katvangers. Katvangers zijn mensen wiens bankrekening wordt gebruikt om criminele handelingen mee te plegen. In dit geval om door slachtoffers geld op te laten storten in het vertrouwen dat zij met een echte ‘verkoper’ van doen hadden.



Fraude met betaalmiddelen kent nog meer vormen. Daar leest u meer over op https://www.politie.nl/themas/phishing.html#alinea-title-betaalverzoeken. Hier vindt u ook tips ter voorkoming van andere soorten van fraude.