Grote waterstoring in delen De Ronde Venen

Op sommige plaatsen in de Ronde Venen komt er geen water uit de kraan. Dat is vooral het geval in Abxoude, Baambrugge en Vinkeveen. In Wilnis, Waverveen, De Hoef, Amstelhoek en Mijdrecht krijgen inwoners vooral te maken met een lage waterstand.

Een woordvoerder van Vitens laat desgevraagd aan petershotnews.nl weten dat zij vermoeden dat de breuk in een waterleiding zit die door een weiland loopt. Omdat het donker is, hebben monteurs moeite met het lokaliseren van het lek. Er wordt nu gezocht in een weiland langs de Mijdrechtsedwarsweg. Vitens roept op om waterlekken bij hen te melden via 0800 0359.