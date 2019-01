Fotografen leggen werk neer voor hogere tarieven

Zo’n 400 fotojournalisten leggen vrijdag hun werkzaamheden neer omdat zij ontevreden zijn over de hoogte van de tarieven die zij krijgen voor hun werk. De fotograven die meedoen aan de actie leveren een dag niet aan de media.

De fotojournalisten willen dat de online tarieven even hoog worden als die in de gedrukte versie. Daarnaast willen ze dat de tarieven met 14 procent stijgen en meer zeggenschap over het auteursrecht.

In de ochtend wordt er een actie gehouden bij het Algemeen Nederlands Persbureau in Den Haag. Volgende week zijn er acties bij de Sanoma, de Persgroep en TMG