KNMI: 'code geel voor zware windstoten'

Landinwaarts kunnen windstoten voorkomen met snelheden van 75-90 km/uur en aan zee van 90 – 100 km/uur. In eerste instantie komt de wind vanuit het westen en zal in de loop van de nacht naar noordwest.

Later in de nacht en maandagochtend vroeg kunnen tijdelijk zware windstoten van 75-90 km/uur voorkomen. In de loop van maandagochtend verdwijnen de windstoten.