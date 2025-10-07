Twee lichamen aangetroffen in woning

Maandagavond zijn in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Terneuzen twee lichamen aangetroffen. De twee personen zijn door geweld om het leven gekomen.

Op maandag 6 oktober 2025 om 17.28 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat twee overleden personen in een woning lagen. Ter plaatste troffen de toegesnelde hulpdiensten een overleden vrouw en een overleden kind aan.

Onderzoek

Er is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van dit incident. Al snel bleek dat het vermoedelijk de bewoners van het pand waren, een moeder met haar kind. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben de hele avond en een gedeelte van de nacht onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geweld is gebruikt.

Reactie burgemeester van Erik van Merrienboer

'We zijn diep getroffen door de vreselijke gebeurtenis in de Vincent van Goghstraat in Terneuzen. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Maar ook naar alle andere getroffenen, zoals vrienden, kennissen, buurtbewoners en de betrokken basisschool. Deze gebeurtenis maakt emoties los en heeft impact op velen. In tijden van verdriet en onzekerheid is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Op dit moment zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. We wachten het onderzoek af.'