Vuurwapen aangetroffen na conflict in Middelburg

Na een conflict afgelopen dinsdag 30 september is er vandaag in Middelburg een vuurwapen aangetroffen. We onderzoeken of dit verband met elkaar heeft.

Dinsdag 30 september was er rond 23.00u een conflict bij het Vlissingsbolwerk. Hier waren een aantal minderjarigen bij betrokken en er zou ook een vuurwapen getoond zijn. Na aanleiding hiervan is er die avond een minderjarige aangehouden.

Na onderzoek is er donderdag 2 oktober in de bosjes in de buurt van de locatie van het eerdere conflict een vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen. Dit is uiteraard direct in beslag genomen. Uit onderzoek zal moeten blijken of het om een vuurwapen gaat en of dit verband houdt met het eerdere conflict.