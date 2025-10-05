Overvaller biedt excuus aan tijdens woningoverval op bejaarde vrouw

Tegen 01.30 uur ligt de vrouw op bed te slapen als zij wakker wordt van licht dat haar kamer inschijnt. Dan hoort ze plots ook een harde klap en ziet ze dat iemand met een steen het raam van de balkondeur inslaat. Door de onstane opening pakt een man de vrouw vast en eist hij in gebrekkig Engels de sieraden van de vrouw. Hij pakt vervolgens de armband en haar halsketting die zij draagt van haar af. Als de vr9ouw dan zegt dat daar de trouwring van haar overleden man aan hangt, krijgt ze de halsketting weer terug met de woorden “sorry, ik heb problemen”. Vervolgens gaat de overvaller er vandoor. Op basis van het gegeven signalent startte de politie direct een zoektocht naar de dader, maar trof deze niet meer aan.