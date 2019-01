Minister van Engelshoven stelt onderwijsboot open tijdens Pride 2019

Komende zomer wil minister van Engelshoven van Emancipatie met een onderwijsboot meevaren tijdens de canal parade 2019 in Amsterdam. Op de boot zal plek zijn voor allerlei organisaties die bijdragen aan het thema van de OCW-boot ‘Veiligheid in de klas’, zo maakte de minister zojuist bekend tijdens de COC nieuwjaarsreceptie in Paradiso Amsterdam.