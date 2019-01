Man met honkbalknuppel was onderweg naar vriend die bedreigd werd door echtgenote

Een 26-jarige Tilburger is zondag omstreeks 21.45 uur op de Postelse Hoeflaan in zijn gezicht gesproeid met pepperspray en aangehouden ter zake de Wet Wapens en Munitie.

Hij had een honkbalknuppel bij zich en liep daarmee dreigend op een van de agenten af.

De politie kreeg zondagavond een melding dat in de omgeving van de Wandelboslaan een man zou rond rijden op een BMX-fiets met in zijn handen een mes en een honkbalknuppel. Terwijl de agenten aan het zoeken waren naar de bedoelde man kwam een bericht binnen dat er op de Postelse Hoeflaan sprake was van een conflict. De dienders zagen ter plaatse dat er een groepje van vijf personen bij elkaar stond, waarvan één een knuppel vasthield. De politiemensen hielden er vanwege de melding ook rekening mee dat deze man ook een mes bij zich zou kunnen hebben. Ze benaderden hem daarom als een gewapende verdachte en sommeerden hem om zijn handen zichtbaar op zijn hoofd te leggen. De man voldeed daar niet aan, in tegendeel hij kwam dreigend op de agenten aflopen. Uiteindelijk is hij na dat hij daarvoor nadrukkelijk gewaarschuwd was met de inzet van pepperspray aangehouden. Uit nader onderzoek bleek dat deze verdachte geen mes bij zich had.

Relaas

Uit het relaas van enkele betrokkenen blijkt dat de verdachte vermoedelijk gewapend met de honkbalknuppel onderweg was naar een vriend om die bij te staan bij een flinke ruzie in de relationele sfeer. Die zou daarbij door zijn vrouw bedreigd zijn met een mes. De politie stelt een nader onderzoek in naar het incident.