Politieonderzoek oorzaak explosie Den Haag van start gegaan

Maandagochtend zijn medewerkers van de politie-eenheid Den Haag een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag op zondag 27 januari waarbij in totaal 9 gewonden vielen. Dit meldt de politie maandagmiddag.