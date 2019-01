Al ruim 100 wapens ingeleverd in Rotterdam

Geen vervolging voor wapenbezit

Tot en met 3 februari kunnen inwoners van de eenheid Rotterdam wapens inleveren zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Voor vuurwapens kan 0900-8844 gebeld worden. Het vuurwapen wordt dan thuis opgehaald. Voor overige wapens staan op zes grote politiebureaus speciale inlevertonnen waar men het wapen anoniem in kan deponeren.

Wapenbezit kent alleen verliezers

106 Wapens werden afgelopen week ingeleverd; onder andere vijf boksbeugels, vijf zwaarden, 28 messen en 24 vuurwapens. 'Prachtige cijfers, maar wat mij betreft is het resultaat breder dan cijfers alleen', zegt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens bij de politie Rotterdam: 'Natuurlijk willen we zoveel mogelijk wapens van straat, maar een maatschappelijke discussie over wapenbezit is wat mij betreft net zo belangrijk. Om wapens écht van straat te krijgen, moet er een verandering van de norm komen. Wapens zijn niet normaal om te hebben en al zeker niet stoer. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. En wapengebruik kent alleen maar verliezers.'

Wapens de wijk uit

Dat deze norm door steeds meer mensen gedeeld wordt, ziet Topcu terug in de online petitie van www.wapensdewijkuit.nl. 'Dit burgerinitiatief is twee jaar geleden opgericht om een beweging tegen wapens in gang te zetten. Zij vragen mensen zich uit te spreken tegen wapens en de online petitie te tekenen. Tijdens de wapeninleveractie zijn we ook hier een stijging. Fantastisch. Want om onze kinderen te leren dat wapens niet de oplossing zijn in conflicten is het hard nodig dat we ons uitspreken. Kinderen krijgen op straat en in sommige online filmpjes een beeld mee dat wapens stoer zijn. Het is belangrijk dat zij ook een tegengeluid horen.'

Geweld is niet het antwoord

Het tegengeluid kreeg in deze een campagne een gezicht door Sarina die de moed had om haar verdrietige verhaal te vertellen. Zij moest een jaar geleden afscheid nemen van haar beste vriend nadat hij werd doodgeschoten in de Beverwaard. 'Nu ben ik het, na mij waren het andere moeders en zussen, who’s next? Geweld is niet het antwoord. Dit moet stoppen.' Bekijk haar hele verhaal in de video onderaan dit artikel.

Meer acties

De inleveractie is onderdeel van een bredere aanpak op vuurwapengeweld. 'We hebben niet de illusie dat een doorgewinterde crimineel ze komt inleveren, maar daar hebben we natuurlijk andere acties op lopen. Regelmatig houden we preventief fouilleeracties en verkeerscontroles waarbij we meer dan eens wapens vinden en in beslag nemen. En natuurlijk zetten we ook in op onderzoek naar de handel in wapens en op meldingen van vuurwapenbezit.' Wapens inleveren kan nog tot 3 februari op de volgende zes politiebureaus: Doelwater Rotterdam, Bijdorpplein Schiedam, Slotlaan Capelle, Zuidplein, Schoutstraat Spijkenisse, Overkampweg Dordrecht.