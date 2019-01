Onschuldige eigenaar opslagboxen gewaterboard

Het lijkt een script voor een gewelddadige actiefilm, maar een man uit Rijswijk overkomt het in februari 2017 écht: slaan, schoppen, elektrische schokken. Al tijdens de overval beseffen de daders dat ze kennelijk het verkeerde slachtoffer voor zich hebben. 'Sorry daarvoor,' zeggen ze. En toch wordt het daarna nog bizarder.

Opslagbox leeggeroofd

De openingsscène van deze 'film' vindt al plaats in december 2016, wanneer een opslagbox in Delft wordt opengebroken en leeggeroofd. Vermoedelijk zijn bij die inbraak drugs en wapens gestolen. En daar is iemand boos om geworden. Op 10 februari wordt een manager van het opslagbedrijf gevolgd van zijn werk naar huis. Bij de voordeur wordt hij gegrepen, krijgt klappen en worden met een taser elektrische schokken toegediend. 'Waar is het?' roepen de overvallers. 'Waar heb je het gelaten? Geef het aan ons, als de Colombianen komen ben je dood en krijg je een kogel door je kop.'

Zak over hoofd

Het slachtoffer heeft steeds een zak of trui over zijn hoofd, maar denkt dat er in elk geval twee mannen waren. Op enig moment misschien zelfs drie. Die krijgen na een minuut of tien in de gaten dat ze fout zitten. 'We denken dat we de verkeerde hebben,' zeggen ze. 'We denken niet dat jij het bent. Sorry daarvoor.' Maar na die constatering vertrekken de mannen nog niet. Ze maken het zelfs nog wat erger.

Waterboarding

Het slachtoffer wordt op bed gezet, krijgt een stoffen doek over zijn mond en tot drie keer toe overgoten met water. Hij is bang dat ze hem zullen verdrinken. 'Een scenario dat je verwacht in films,' zei de officier van justitie in de rechtbank. 'Je verwacht niet dat dit soort methoden hier worden gebruikt.'

Vrijspraak

Uiteindelijk verdwijnen de mannen. Twee verdachten moesten maandag voor de rechter verschijnen. Tegen een 32-jarige man uit Spijkenisse zijn veel aanwijzingen dat hij betrokken was, maar het Openbaar Ministerie kan uiteindelijk niet met zekerheid stellen wat zijn rol was. De officier van justitie vroeg voor hem vrijspraak.

7 jaar celstraf

Een 44-jarige man uit Amsterdam was gebruiker van de leeggestolen opslagbox. Uit meerdere gegevens, waaronder die van zijn telefoon, en getuigenissen blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat hij een van de overvallers is geweest. De officier van justitie eiste 7 jaar tegen hem. 'De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer gewelddadige woningoverval,' sloot de officier van justitie maandag haar requisitoir af. 'Dat is op zich al ernstig genoeg. Maar in dit geval was er kennelijk een criminele rekening te vereffenen waar de aangever totaal niets mee te maken had.'