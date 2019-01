Man probeert te frauderen met spaarzegels supermarkt

Een 18-jarige man uit Breda heeft zaterdagmiddag 26 januari geprobeerd twee spaarzegelboekjes met vervalste zegeltjes bij een supermarkt in te ruilen voor geld. 'Personeel van de supermarkt aan De Markt trapten daar niet in', zo meldt de politie maandag.

104,- euro

De man leverde bij de supermarkt de twee boekjes met spaarzegels in en hoopte daarvoor 104,- euro terug te krijgen. Het personeel had direct door dat de zegels niet echt waren en hielden de man aan. Hij werd overgedragen aan de politie. De man is verhoord en is met een dagvaarding heengezonden.