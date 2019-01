Verdachte aangehouden in onderzoek naar dood van Eddy Overmulder

De politie heeft dinsdag 29 januari een 43-jarige vrouw uit Den Helder aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Eddy Overmulder, die op 16 september 2016 in de Schooten in Den Helder door een misdrijf overleden is.