Verdachte mishandeling GVB-medewerker aangehouden

De mishandeling vond plaats op woensdag 5 december 2018. Een 33-jarige GVB-medewerker loopt die dag rond 17.00 uur door de poortjes van metrostation Burgemeester de Vlugtlaan om richting huis te gaan. Vijf jonge mannen lopen achter hem aan door het poortje zonder in te checken. Als de GVB-medewerker daar iets van zegt, wordt hij door één van de jongens mishandeld. De jongens rennen vervolgens weg via de Burgemeester de Vlugtlaan richting Plein '40-'45. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij nog altijd niet in staat is om te werken.

De recherche kwam de verdachte mede dankzij camerabeelden op het spoor. Hij is dinsdagochtend van zijn bed gelicht en zit vast voor verhoor.