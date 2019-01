Loeki de Leeuw vanavond even terug op tv

De STER heeft een bericht daarover van het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op! bevestigd, zo meldt onder meer de NOS. In het reclameblok voor het Achtuurjournaal zit een filmpje met het reclameleeuwtje dat nog niet eerder is vertoond.

Het radioprogramma Jan Willem Satart Op op NPO begon bijna een week geleden een petitie om de reclame te laten terugkeren op tv. Afgelopen zaterdag was de petitie al 10.000 keer ondertekend. De STER heeft beloofd serieus te gaan nadenken over nieuwe filmpjes met Loeki. Na zaterdag hebben nog enkele duizenden mensen de petitie ondertekend. Daarom belsoot de STER vanavond eenmalig het filmpje uit te zenden. Een woordvoerder van de STER laat weten dat het overleg over een echte terugkeer van Loeki de Leeuw intussen doorgaat.