Boom valt op drie personen in ziekenhuis

In het Alrijen ziekenhuis in Leiderdorp zijn donderdagmiddag drie personen gewond geraakt nadat zij onder een boom kwamen die omviel.

De boom stond in het bedrijfsrestaurant, waarvan de stam echt was en de bladeren nep. Hier is nog onduidelijk waardoor het vier meter hoge gevaarte is omgevallen.

Het restaurant is tot vrijdag gesloten. De medewerkers en bezoekers die bij het incident betrokken zijn geweest zijn opgevangen.