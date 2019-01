Mariniers ruilen Mecedes-Benz in voor Anaconda-terreinwagen

Het Korps Mariniers in de West krijgt volgende week 46 nieuwe DMV 4x4 Anaconda's. Dat is robuuste terreinwagen, ontwikkeld door en in samenspraak met het Brabantse DEBA Bedrijfswagens uit Etten-Leur. De eerste 36 voertuigen arriveerden vandaag per schip in de haven van Willemstad. Volgende week worden de nieuwe vierwielers overgedragen.

De Anaconda's vervangen 40 bepantserde Mercedes-Benz G280 CDI’s. Dit voertuig was eigenlijk overgekwalificeerd voor de taken van de mariniers in de West.

De DMV Anaconda 4x4 (Dutch Military Vehicles) is speciaal ontwikkeld aan de hand van de eisen van het Korps Mariniers op de Nederlandse Antillen. Hun prioriteiten liggen bij mobiliteit en humanitaire hulpverlening. De Anaconda is bewapend en kan veel water meenemen.

De nu afgestoten Mercedes-Benz G280 CDI’s waren geschikt voor missies, maar overgekwalificeerd voor de taken in de West. Denk aan noodhulp in de regio, ondersteuning van de autoriteiten en patrouilles in slecht begaanbaar terrein. De landmacht heeft juist grote behoefte aan deze MB-viertuigen en krijgt de versies uit het Caribisch gebied.

4 varianten

Beladen weegt de Anaconda 6 ton. De terreinwagen is gebaseerd op de Iveco Daily 4x4. Het voertuig biedt plaats aan 4 personen en een boordschutter, heeft een laadvermogen van 2.100 kilo en kent een begrensde topsnelheid van 89 kilometer per uur.