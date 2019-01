Wie zijn de dame en mannen op deze beelden? Jonge vrouw onder dwang meegenomen.

De politie is dringend op zoek naar de personen en de auto op de beelden. Woensdagavond 30 januari werd een jonge vrouw door twee mannen meegenomen in een auto. Een getuige vertrouwde het niet en belde de politie. De politie heeft geen melding gekregen van een vermissing en maar wil graag in contact komen met het meisje.

Woensdag rond 19.30 uur meldde een getuige bij de politie dat zij had gezien hoe een jonge vrouw bij het oversteken van de Bloemfonteinstraat vanaf de Paul Krugerstraat door een man in een grijze of zilverkleurige Golf 4 werd meegenomen. Verderop is de auto gekeerd en teruggereden en vervolgens rechtsaf de Paul Krugerstraat ingegaan.

Toen na de melding beelden van cameratoezicht werden teruggekeken, was te zien dat de jonge vrouw onder dwang door twee jongens is meegenomen en in een auto is geduwd. Na de melding is de politie een onderzoek gestart en is door alle politieauto’s uitgekeken naar het voertuig. Er is bij de politie geen melding binnengekomen van een vermissing, maar de politie wil graag zeker weten dat alles goed is met de jonge vrouw.

Zij is ongeveer 1.60m en droeg een zwarte legging, witte schoenen en had een bruine lange paardenstaart. De bijrijder droeg een hele lichte spijkerbroek, een zwarte strakke jas en een witte hoodie. De bestuurder is blank, droeg een donkere jas met bontkraag en lichte spijkerbroek.

De politie heeft nu de volgende vragen:

- Ben jij de dame of een van de betrokken mannen, of weet je wie dit zijn?

- Wie is de eigenaar van dit voertuig, wie weet waar dit voertuig thuishoort of waar dit voertuig nu is?

- Wie is getuige geweest van wat zich tussen 18.04 uur en 19.20 uur heeft afgespeeld op de Paul Krugerstraat en de Bloemfonteinstraat?

- Wie mist een jonge vrouw in zijn of haar omgeving?

Heeft u meer informatie? De politie hoort het heel graag. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.