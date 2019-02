Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

De politie heeft donderdag in Moergestel een man aangehouden omdat hij verdacht wordt van bedreiging met een vuurwapen.

De man is door de politie aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De bedreiging zou te maken hebben met een ruzie in de relationele sfeer.

Op het bureau maakte de een verwarde indruk. Voor de man is professionele hulp ingeschakeld. De aanhouding van de man werd door de Dienst Speciale Interventie (DSI) met getrokken pistool gedaan. Het vuurwapen van man is in beslag genomen.