Verdachte van drugshandel komt in dure Aston Martin naar de rechtbank en dat is niet handig

Van 24 t/m 31 januari werd in de rechtbank in Dordrecht een strafzaak behandeld tegen zes mannen verdacht van drugshandel. Eén van de verdachten in deze zaak is op vrije voeten en kwam elke dag met een dure Aston Martin naar de rechtbank. Dat trok uiteraard veel bekijks.

ConfisQ

Het Integraal Afpakteam “ConfisQ” (een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie) besloot naar aanleiding hiervan een onderzoek te doen naar de verdachte. Omdat ConfisQ een samenwerkingsverband is, kan informatie binnen een dergelijk onderzoek worden uitgewisseld. Al snel bleek dat degene op wiens naam de auto staat niet het inkomen of het vermogen had om deze auto te kunnen betalen. En: hij had nog meer auto’s op zijn naam staan. Dat waren niet de minste, tussen zijn collectie zat ook een rode Ferrari.

Afpakken

ConfisQ kwam in actie en heeft de Ferrari meteen in beslag genomen. Daarnaast zijn er ook nog een Mercedes en een Audi in beslag genomen. Saillant detail: op het moment van inbeslagname werd nog geprobeerd de Ferrari snel weg te rijden via de achterzijde van de showroom waar hij geparkeerd stond. Dit is echter niet gelukt. Uiteraard heeft het team ook beslag gelegd op de Aston Martin die door de verdachte uit de strafzaak werd gebruikt.

Naar de katvanger, de man die de vier inbeslaggenomen auto’s op zijn naam had staan, loopt nog een onderzoek op verdenking van witwassen. Tegen de man die met de Aston Martin naar zitting kwam eiste de Officier van Justitievorige week een gevangenisstraf van 6 jaar.