Man (26) krijgt 6 jaar celstraf voor dodelijke mishandeling Lucas de Ruwe (25)

'De 25-jarige Lucas de Ruwe kreeg vorig jaar juli in een eethuis aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht twee harde klappen op zijn hoofd. Door die klappen heeft hij ernstig hersenletsel opgelopen, met als gevolg dat hij vijf dagen later overleed', aldus de rechtbank.

2,5 minuut

Tweeëneenhalve minuut later loopt de verdachte het eethuis binnen en deelt onverwacht, op laffe wijze, twee harde klappen uit. Ook daarna probeert hij het slachtoffer te trappen en slaan, maar wordt door omstanders weggetrokken. Volgens de officier van justitie is er juridisch gezien sprake van zogenoemde ‘voorbedachte raad’, omdat de verdachte rustig heeft nagedacht over de twee klappen die hij ging uitdelen.

Driftbui

De rechtbank oordeelt dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat hij zich heeft kunnen bezinnen en met een vooropgezet plan terugkwam in het eethuis. Toch kan de rechtbank dit niet met zekerheid vaststellen omdat er ook sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte handelde uit een hevige opwelling of een driftbui. De verdachte is scheldend weggelopen en komt kort daarna het eethuis binnenstormen. Ook het blijven doortrappen en slaan wijst op een gemoedstoestand waarin hij niet gelegenheid heeft gehad om na te denken over de betekenis en gevolgen van zijn daad. De rechtbank spreekt hem daarom vrij van dat onderdeel van de verdenking.

Onherstelbaar leed

Door de blinde woede van de verdachte is er op schokkende wijze een einde gekomen aan het leven van Lucas. De verdachte heeft de nabestaanden en vrienden van Lucas onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed toegebracht. Zij moeten verder leven, met hun verdriet en woede. Zowel de ouders als zijn broer en zus hebben hun verdriet tijdens de zitting op indrukwekkende wijze onder woorden gebracht.

Strafblad

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het strafblad van de man en het feit dat hij vanaf het begin geen openheid van zaken heeft willen geven. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat de genoemde ‘voorbedachte raad’ niet bewezen is. Ook bepaalt de rechtbank dat de verdachte de nabestaanden ruim 27.000 euro en twee vrienden van Lucas 6.000 euro aan schadevergoeding moet betalen.